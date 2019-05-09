В акции "Бессмертный полк" в Риге приняли участие 20 тыс. человек

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. В шествии "Бессмертного полка" в Риге приняли участие 20 тыс. человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг организатор шествия, председатель Латвийского антинацистского комитета Алексей Шарипов.

"С каждым годом у нас число участников увеличивается, - сказал он. - Мы начинали пять лет назад с одной тысячи, в прошлом году было 15 [тыс.] и вот теперь - 20 [тыс.]".

Колонна "Бессмертного полка" начала собираться днем в четверг в одном из рижских парков, где в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел праздничный концерт с участием известных музыкальных коллективов. Во время концерта пришедшим для участия в акции детям раздали 74 воздушных шарика с привязанными к ним бумажными журавликами. Затем колонна направилась в сторону памятника советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков.

"Представляете, у нас в этом году столько участников шествия, что расстояние в 1 км мы идем два часа", - сказал Шарипов.

Кульминацией шествия стала акция "Дети полка", во время которой у монумента воинам-освободителям дети под песню "Журавли" выпустили в небо шарики с привязанными журавликами.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске.