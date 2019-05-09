В шествии "Бессмертного полка" в центре Москвы участвуют 700 тыс. человек

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Около 700 тыс. человек участвуют в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В столице проходит традиционная акция "Бессмертный полк". В шествии участвуют порядка 700 тыс. человек", - сказала она.

В настоящее время шествие продолжается. Плохая погода не повлияла на решение людей пройти в "Бессмертном полку" с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

История "Бессмертного полка" началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.