"Бессмертный полк" в Казани прошел под песни на татарском

В колонне можно было увидеть, как пожилых людей, так и молодежь, некоторые пришли семьями. "По предварительным данным организаторов, в Казани в "Бессмертном полку" прошли порядка 170 тыс. человек. Среди участников президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент республики, ныне госсоветник Минтимер Шаймиев и премьер-министр Алексей Песошин", - сказали ТАСС организаторы акции.

КАЗАНЬ, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в Казани собрала около 170 тыс. человек, которые прошли с фотографиями участников Великой Отечественной войны под песни военных лет на татарском и русском языках, передает корреспондент ТАСС.

Один из собеседников ТАСС Завдят Хаяров, подполковник артиллерии, рассказал, что уже не первый год принимает участие в акции. "Я несу фотографию отца и отца жены - они большую лепту внесли в победу, награждены орденами. Я продолжил - отец у меня был артиллеристом, а я стал ракетчиком", - сказал он.

Отец Хаярова почти 13 км не дошел до Берлина, а отец жены был на Волховском фронте, потом на Сталинградском, потерял руку. Он вернулся домой в 1943 году, стал председателем колхоза.

Участник афганской войны, старший сержант Фирдус Нургалиев, нес на табличке имя своего деда. "Это мой дед, он в первые дни ушел на фронт, под Смоленском одно письмо прислал, и все, пропал, не вернулся. Ни фотографии, ничего нет. Четверо детей осталось, младшему было полгода, в первый день войны деда забрали на фронт", - рассказал Фирдус.

Дом дружбы

В первый раз в шествии принял участие помощник главы регионального общественного отделения народов Дагестана в Татарстане Сираж Джавадбеков. В его руках - фото легендарного советского летчика, дважды героя Советского Союза Ахмет-хана Султана.

"Захватывает дух, что большое количество людей вышло на это мероприятие, и с каждым годом их больше и больше. Раньше смотрел по телевизору, сегодня сам решил тоже выйти, почтить память наших предков, которые сделали такое великое дело, и сейчас то, что мирное небо над нашей головой, - это их заслуга в первую очередь", - сказал он.

Облаченный в национальную одежду - черкеска, папаха и кинжал - он представляет здесь не только дагестанскую общину, но и весь Дом дружбы народов Татарстана. Вместе с ним еще 14 человек в костюмах. "Каждая община в своих национальных одеяниях. Потому что войну победили мы все, это общая победа, сплотились в один единый кулак и дали отпор фашистам", - добавил Джавадбеков.

В акции участвует Гульчачак Хусаинова, в руках девушки фотография деда. "Второй год уже участвуем, всей семьей. В прошлом году в первый раз были, просто мурашки по коже - и слезы, и радость - будто идут наши деды, родственники", - сказала она.

С фотографией отца шел в полку героев Борис Михалев, его отец призывался в Ленинграде и там пробыл всю блокаду. Сам Борис родился уже после войны. "Отец вернулся живой… Он мало рассказывал про свои военные годы, больше плакал", - рассказал он.

Вклад региона в Победу

Из Татарстана на фронт ушло свыше 700 тыс. человек, почти половина из них не вернулись домой. С первых дней войны республика стала одной из важных тыловых баз страны.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов, а годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах.