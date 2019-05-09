"Бессмертный полк" прошел по центру Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая. /ТАСС/. Памятная акция "Бессмертный полк" в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в четверг впервые прошла по центру Хельсинки, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Колонна в составе примерно 200 человек начала шествие от площади Хаканиементори в сопровождении полиции на мотоциклах. По мере продвижения участников акции полицейские перекрывали улицы для движения транспорта.

Хотя "Бессмертный полк" в финской столице проводится уже несколько лет, шествие впервые состоялось в самом центре города. Люди с портретами близких, сражавшихся на фронтах войны, прошли мимо университетской библиотеки Хельсинки, центрального железнодорожного вокзала и завершили акцию в районе Камппи.

Шествие сопровождалось военными песнями, звучавшими из колонки, которую участники везли с собой на тележке, они также несли флаги Финляндии и России. Для многих россиян, случайно оказавшихся свидетелями шествия, оно стало настоящим сюрпризом. "Это же наши!" - доносились из толпы восклицания наблюдавших за колонной со стороны.

По словам руководителя Русско-финской ассоциации дружбы между Финляндией и Россией RUFI Дарьи Скиппари-Смирнов, "организовать акцию в центре Хельсинки было легко". "Полиция нам очень помогала", - добавила она.

Ранее в четверг в финском городе Ханко состоялась еще одна акция памяти, в ходе которой дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана, представители Общества "Финляндия - Россия" и российские соотечественники возложили к гранитным могильным плитам расположенного там воинского мемориала венки и цветы.