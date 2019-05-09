Более 10 млн человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в России

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Шествие "Бессмертный полк" в России собрало более 10 млн человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В акции по всей стране приняли участие более 10 млн человек", - сказала она. По ее словам, в рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось 3,7 тыс. мероприятий.

В прошлом году в шествии "Бессмертного полка" также приняли участие более 10 млн человек.

История "Бессмертного полка" началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.