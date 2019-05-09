"Бессмертный полк". Как акция проходила в регионах России

Так, в Новосибирске в шествии приняли участие 250 тыс. человек, в Севастополе - 55 тыс. человек, а в Архангельске - 25 тыс.

ТАСС, 9 мая. Акция "Бессмертный полк", которая прошла в Праздник Победы во всех регионах России, побила рекорды по количеству участников. В Новосибирске в шествии приняли участие 250 тыс. человек, в Екатеринбурге - около 130 тыс., в Хабаровском крае - 120 тыс. "Полк" следовал по улицам, по горам и даже по небу, пешком, на бронемашинах, велосипедах и самолетах, передают корреспондент ТАСС.

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Шествие "Бессмертного полка" в Адыгее открыл участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина Валентин Денисович Жуков, недавно ему исполнилось 95 лет. Он на спортивном велосипеде проехал впереди колонны с портретом своей однополчанки и легендарной землячки - первой девушки-адыгейки, ставшей на фронте стрелком-радистом штурмовика Ил-2, Лели Богузоковой. "Леля была воздушным стрелком, а я механиком и комсоргом эскадрильи "Погроменский колхозник". С ее портретом и на велосипеде я ежегодно участвую в торжественном шествии "Бессмертного полка", - сказал Жуков ТАСС. В селе Аксай Хасавюртовского района Дагестана ряды "Бессмертного полка" возглавил 104-летний ветеран Великой Отечественной войны Касум Кубатов, а в селе Куруш - ветераны Искендер Казиев и Касум Фаталиев. В одном из древнейших городов России - дагестанском Дербенте - 9 мая открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны Ивану Григорьевичу Сетежеву, которого не стало в октябре прошлого года. Небесный бессмертный полк Организаторы акции в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) первыми в стране решили провести акцию под облаками. После торжественного шествия над городом пролетели шесть самолетов-истребителей Як, на которых участники акции изобразили портреты участников Великой Отечественной войны. А в Ярославле прямо над участниками акции пролетели самолеты военных лет Ил-2. Фигуры высшего пилотажа исполнила многократная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина. Практически в каждом российском регионе акции прошли под аккомпанемент оркестра. В Барнауле шествие сопровождалось гимном "Бессмертного полка" Алтайского края, который написала жительница города Анна Добромыслова. В Ульяновске внутри колонны распределили группы запевал из 200 волонтеров. Они помогали участникам в исполнении известных песен: "День Победы", "Катюша", "Священная война", "Эх, дороги", "Смуглянка", "Синий платочек", "Темная ночь" и др. В приграничном Ивангороде Ленинградской области "Бессмертный полк" шел под аккомпанемент бригадного оркестра 6-й общевойсковой армии. Его звуки были слышны на эстонской стороне в Нарве, где по набережной также прошла колонна людей с фотографиями солдат Великой Отечественной войны.

В Калининградской области акция прошла в 16 муниципалитетах: от самого западного города Балтийска до Советска на границе с Литвой. "Шествие заняло более часа, людей было очень много, в Калининграде в акции приняли участие 35 тыс. человек, еще 30 тыс. участвовали в шествиях в муниципалитетах региона", - сказала ТАСС координатор движения "Бессмертный полк в Калининграде" Светлана Бахтина. Колонны славы и памяти В Архангельской области в акции приняли участие 69 тыс. человек, из них 25 тыс. - в Архангельске. Впервые в областном центре вместе с горожанами в колонне "Бессмертного полка" прошли члены делегации из Сербии во главе с председателем правительства автономного края Воеводина Игорем Мировичем. Они несли портреты своих близких - участников Второй мировой войны. "Русские и сербские солдаты мужественно сражались в многочисленных битвах, в героических сражениях погибли тысячи бойцов. Они вместе с другими героями этой грандиозной войны стали частью "Бессмертного полка", в ряды которого сегодня мы встали вместе с жителями Архангельска. Для меня и моих коллег это большая честь. Такие же колонны славы и памяти проходят и в нашей Сербии, в Белграде, Нови-Саде и других городах", - сказал журналистам Мирович. В Омске впервые в шествии с портретами заводчан-тружеников тыла прошли сотрудники танкового завода "Омсктрансмаш", где в годы войны изготовили 7 тыс. танков Т-34, почти 1 млн снарядов и 300 тыс. корпусов ракет для гвардейских минометов. Всего в Омске в акции приняли участие не менее 70 тыс. человек, сказали ТАСС организаторы мероприятия. Уралвагонзавод организовал акцию "Бессмертный цех" в Нижнем Тагиле и в своих филиалах в других городах, участники которой пронесли более 50 портретов тружеников тыла. А к акции на Ямале присоединился местный союз оленеводов, всего участие приняли более 23 тыс. человек. Дети в строю В каждом районе города-героя Новороссийска оборудовали стены-памяти - это стенды, куда каждый желающий может разместить фотографии и документы, касающиеся родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Участники Всероссийской акции "Бессмертный полк" впервые за всю ее историю прошли до мемориала памяти погибшим "Малая земля", в составе колонны портрет деда пронес мэр Новороссийска Игорь Дяченко. В Сочи марш памяти "Бессмертный полк" состоялся в горах, на Красной Поляне: участники прошли по набережной реки Мзымта, после чего желающие поднялись на канатной дороге на высоту более 2,2 тыс. м. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и активисты Детского общественного совета пронесли по улицам Севастополя портреты детей-героев, защищавших Родину во время войны: советские школьники погибли в юном возрасте, и сейчас некому пронести их портреты. Такая акция прошла впервые в России. В годы войны Севастополь, защитники которого сдерживали фашистов 250 дней, стал символом мужества и стойкости; срыв планов гитлеровской армии по быстрому захвату города сдержал наступление врага на юге России и сказался на ходе войны в целом.