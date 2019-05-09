Память погибших во Второй мировой войне почтили у Советского военного мемориала в Лондоне

ЛОНДОН, 9 мая. /ТАСС/. Память десятков миллионов погибших во Второй мировой войне почтили участники торжественной церемонии, состоявшейся в четверг у Советского военного мемориала в Лондоне. Бронзовый памятник был открыт в парке у Имперского военного музея ровно 20 лет назад - 9 мая 1999 года - в память о военнослужащих Красной армии и советских гражданах, не переживших войну.

Мероприятие, состоявшееся в британской столице по случаю 74-й годовщины Великой Победы, по оценкам корреспондента ТАСС, посетили около 800 человек - российских соотечественников, британцев и выходцев из стран бывшего СССР. Почтить память погибших в борьбе с фашизмом пришли дипломаты из стран СНГ, представители муниципальных властей, ветеранских и общественных организаций. Речи перед собравшимися произнесли посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, замминистра обороны, член Палаты Лордов британского парламента Фредерик Керзон (граф Хоув), депутат парламента Нил Койл, представляющий лондонский район Саутуарк, на территории которого расположен мемориал, а также мэр Саутуарка Кетрин Роуз.

"Сегодняшняя дата имеет особое значение. Ровно 20 лет прошло с момента открытия Советского военного мемориала в Лондоне - места, которое служит нам столь сильным напоминанием о ценности человеческой жизни и высокой цене, заплаченной за нашу свободу всеми теми, кто сражался против нацизма. Мемориал также символизирует единство наших стран, нашу общую историю, общую победу и общее для нас уважение к героическим деяниям наших предков", - отметил Яковенко, вместе с другими участниками церемонии возложивший цветы к подножию памятника.

Монумент, в церемонии закладки которого 9 мая 1998 года принимал Евгений Примаков, занимавший тогда пост главы МИД РФ, был создан российским скульптором Сергеем Щербаковым. Памятник выполнен в виде абстрактной женской фигуры со склоненной головой и поднятыми над ней руками, в которых зажат колокол. Гранитное основание для скульптуры сделали британские мастера, а в его фундамент были заложены капсулы с землей стран, принимавших участие в проекте по созданию мемориала.

"Этот памятник стоит здесь как трогающий за душу символ солидарности перед лицом чудовищной тирании, - указал в своей речи лорд Хоув. - Несмотря на все те потери и скорбь, которые он воплощает в себе, он также является символом надежды. Надежды на то, что, преследуя общую цель, разные страны могут забыть о своих разногласиях. Те, чье мужество и чью жертву увековечил этот мемориал, никогда не будут забыты".

В четверг в Лондоне также состоялось ставшее четвертым по счету шествие "Бессмертного полка".