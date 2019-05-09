Более 1 млн человек собрала акция "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Более 1 млн человек собрались в День Победы на Невском проспекте в Петербурге для участия в акции "Бессмертный полк". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Более 1 млн человек в Петербурге приняли участие [в акции "Бессмертный полк"]", - сообщили в пресс-службе.

Традиционно шествие "Бессмертного полка" прошло по Невскому проспекту - главной магистрали Санкт-Петербурга. Перед колонной в ретро-автомобилях ехали ветераны и жители блокадного Ленинграда.

К шествию также присоединились участники акции "Бессмертный Полярный конвой", объединяющей ветеранов Северных конвоев и их потомков.

Также в городе в этот день прошла XIV Регата Победы. Ее участники прошли на гребных ялах по рекам Петербурга от Петропавловской крепости до Елагина острова и отдали дань памяти морякам, защищавшим город на Неве в годы блокады.

"У бункера адмирала Трибуца провели митинг, возложили цветы, дальше проследовали к Елагину мосту и спустили венок в память о героях-катерниках и после этого завершили переход", - рассказал ТАСС организатор регаты Алексей Виловатых.