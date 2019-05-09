Более 790 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Подмосковье

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Более 790 тыс. человек прошли сегодня в шествии "Бессмертного полка" в разных муниципалитетах Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"По Московской области в акции "Бессмертный полк" приняли участие порядка 793 тыс. жителей. Шествие прошло во всех муниципалитетах", - сообщила пресс-служба.

Губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в акции на территории городского округа Истра. В этой колонне было свыше 5 тыс. человек: ветераны и труженики тыла, служащие воинских частей, юнармейцы, представители патриотических клубов и объединений, волонтеры и местные жители. Маршрут акции лежал от улицы Мира до памятника воинам-сибирякам.

Воробьев шествовал с портретом своего деда. "Леонид Васильевич Воробьев во время войны был призван в школу снайперов в Барнаул. Затем попал в разведку, был тяжело ранен на фронте", - рассказали в пресс-службе. Губернатор возложил цветы к Вечному огню и вместе с 94-летним ветераном войны Петром Антоновичем Некрасовым и его семьей посадил сирень - символ Дня Победы.

История "Бессмертного полка" началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.