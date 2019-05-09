Около 10 тыс. человек прошли по Белграду в День Победы под проливным дождем

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Около 10 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Белграде. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС Наталья Коцев, руководитель Сербского отделения Международного Фонда единства православных народов, член организационного комитета "Бессмертного полка".

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Шествие стартовало от парка Освободителей Белграда, сообщил корреспонденту ТАСС с места событий. Несмотря на проливной дождь люди пронесли портреты своих предков и знамена России и Сербии по центральным улицам города к Старому королевскому дворцу, где располагается городская мэрия. Люди шли под песни военных лет и крики "Ура!". Колонну возглавили министр инноваций и технологий страны Ненад Попович, сенаторы Константин Косачев, Валерий Рязанский и посол РФ в Белграде Александр Чепурин. Впереди колонны ехали несколько десятков байкеров сербского отделения мотоклуба "Ночные волки".

К людям обратились посол России в Сербии Александр Чепурин, министр труда Зоран Джорджевич, министр инноваций Ненад Попович. "Дорогие друзья, разрешите поздравить вас с Днем Победы! Русские и сербы - братья, но давайте не забывать, что мы еще и братья по оружию. Сегодня день, когда надо вспомнить всех наших воинов - от солдата до маршала", - заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.

Затем к собравшимся обратился министр Попович. "Глубоко в душе сербского и русского народов существует та любовь к свободе, которая в самые тяжелые минуты вызывает непобедимую силу патриотизма, которую ни один враг не может победить. Через историю мы создавали свою родину и добивались независимости, несомые крыльями веры в то, что мы можем существовать лишь как свободные народы", - заявил министр.

"Я хочу поблагодарить вас за верность истории и низко кланяюсь вам за вашу память. Россия и Сербия всегда будут вместе!" - обратился к собравшимся Константин Косачев. Его слова толпа встретила аплодисментами и громкими криками.

Затем на центральной площади у мэрии города состоялся праздничный концерт с участием российских и сербских исполнителей, организованный Русским домом. Поддержку в проведении мероприятия оказали мэрия Белграда и Правительство Москвы. После этого многочисленной публике был показан фильм "Балканский рубеж".

"Бессмертный полк" в Сербии

Акция "Бессмертный полк" прошла в Сербии в четвертый раз. Жители разных городов страны, представители ветеранских организаций, обществ российско-сербской дружбы, дипкорпуса стран СНГ, организаций российских соотечественников, бизнес-структур вышли на улицы сербских городов с портретами своих родных и близких, воссоздав таким образом картину судеб солдат, участвовавших в Первой и Второй мировых войнах, отражении агрессии НАТО на Югославию в 1999 году. Марши "Бессмертного полка" прошли в 12 городах республики, в том числе в Белграде, Нови-Саде, Нише.

Русский Дом в Белграде выступил координатором по подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы, организовывая заседания оргкомитета с участием представителей мэрии сербской столицы, фонда "Бессмертный полк Сербия", сербского отделения Международного общественного фонда единства православных народов, Балканского казачьего войска, Сербского отделения Всероссийского мотоклуба "Ночные волки", координационного совета российских соотечественников, русского национального меньшинства, молодежных и волонтерских организаций и других. Генеральным партнером мероприятий выступили компании "НИС" и "Лукойл".