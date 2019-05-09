"Бессмертный полк" в Лондоне собрал несколько тысяч участников

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Несколько тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне, которая четвертый год подряд в День Победы прошла в центре британской столицы. Почтить память воевавших против фашизма предков, несмотря на дождливую погоду, в четверг пришли представители народов стран бывшего СССР, граждане Соединенного Королевства и других стран.

Участники шествия с портретами своих родственников-фронтовиков, распевая известные советские военные песни, прошли от Трафальгарской площади до Вестминстерского дворца по улице Уайтхолл, на которой расположены ключевые британские правительственные учреждения.

Никто не забыт, ничто не забыто!

"Эта акция - большое дело! Никто не забыт, ничто не забыто! Я второй год подряд в Лондоне прохожу в строю "Бессмертного полка", до этого я принимал участие в шествиях в Болгарии и Румынии. Радует, что люди помнят, чтят погибших и нас, прошедших через все невзгоды", - сказал корр. ТАСС ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Анатолий Живов, который впервые оказался на фронте в декабре 1943 года и поучаствовал в составе 259-й стрелковой дивизии в освобождении Украины, Молдавии и Румынии.

Жительница Лондона Надежда Голубева пришла на Трафальгарскую площадь со своей шестилетней дочерью, которую, несмотря на учебный день в британских школах, отпустили с уроков для участия в памятном мероприятии. "Мы второй год участвуем в этой акции, чтобы почтить память моего дедушки, который дошел до Берлина, где получил ранение в голову и контузию. Он выжил и встретил окончание войны уже в госпитале. Мне повезло, что я знала его до 16 лет", - поделилась собеседница агентства.

"Я живу 25 лет в Лондоне, но связь с Россией не прерываю. Я очень горжусь моей страной. Я всем своим английским друзьям говорю, что у них здесь такая сейчас комфортная жизнь благодаря советским солдатам, советской армии, которая пожертвовала ради мира миллионами жизней", - добавила соотечественница Лариса Паневкина.

День Победы не имеет границ

Присоединившиеся к акции "Бессмертный полк" напомнили также о необходимости сохранения исторической памяти народов, чтобы человечество вновь не испытывало ужасов войны. "Моя мать служила в военном госпитале два года, дошла до Берлина. Мой отец работал на оборонном заводе, поскольку из-за слепоты на один глаз был признан не годным к воинской службе. В семье моего отца погибло семеро его братьев, у матери в Минском гетто погибли все, кроме нее самой и ее сестры. Сейчас я вижу, что возрождаются те идеи, которые привели к войне. Этого нельзя допускать", - сказал участник шествия Лев Канторович.

По традиции присоединились к "Бессмертному полку" болгары, чья диаспора в Лондоне насчитывает десятки тысяч человек. "Мы пришли сюда, поскольку этот праздник очень много значит для нас. Мои мама и папа во время войны состояли в добровольческом отряде, который противостоял немцам. И по сей день в моем городе Казанлык отмечают 9 Мая и возлагают цветы к памятнику болгарским добровольцам", - сказала Уляна Фунх.

Руководитель Русско-британского культурного центра "Рубрик" и сети русских школ Надежда Логинова пришла на шествие с фотографией своего отца, который подростком трудился в тылу в Сибири. "С самого первого года [проведения "Бессмертного полка"] я приезжаю сюда с нашими учителям и детьми из русских школ. Независимо от того, где вы проживаете, этот праздник является священным для всех. Благодаря тем героям, которые отдали свои жизни, мы можем сегодня счастливо жить. Именно это мы и стараемся донести до наших детей, наших учеников", - отметила она.

История "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших на полях сражений Великой Отечественной войны, впервые прошла в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав ей международный масштаб.