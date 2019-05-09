МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Более 180 тыс. сотрудников МВД обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в РФ, посвященных Дню Победы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности во время празднования привлечено свыше 180 тыс. сотрудников МВД России. Также задействованы военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований и работники частных охранных предприятий", - сказала она.

По ее словам, в параде на Красной Площади по случаю Дня Победы впервые приняли участие представители полиции. "Впервые в истории в состав пешего парадного расчета включен батальон Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя", - сказала она.