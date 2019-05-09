Александр Кибовский считает, что проект "Песни Победы" получил признание по всему миру

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Проект "Песни Победы: Unity Songs", с которым "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано" выступают в разных странах, полюбился даже зрителям, которые не говорят по-русски. Об этом заявил в четверг перед началом праздничного концерта коллективов на площади Белорусского вокзала в Москве руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

"Очень приятно, что этот проект полюбился огромному количеству людей, даже тем, кто не говорит по-русски, - отметил Кибовский. - Уникальный хор Михаила Борисовича Турецкого, его солисты и солистки покорили сердца во всех уголках планеты. Это очень непростая миссия, поначалу были сомнения: а сможем ли вот так выступать, не в концертных залах для своей публики, а на главных площадях столиц мира, где не все у нас бывает в порядке на политическом уровне. Но язык искусства универсален".

Глава столичного департамента культуры подчеркнул, что коллективы исполняют произведения ветеранов, фронтовиков. "Это не бряцанье оружием, не бравада, не какие-то угрозы. Поколение, пережившее войну, создало произведения, главный посыл которых в том, что не дай бог такому повториться", - сказал он.

Московский концерт - центральная точка гастрольного тура "Песни Победы: Unity Songs", который начался 1 мая в Риме. После этого музыканты выступили в Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве и Будапеште. После российской столицы "Хор Турецкого" и "Сопрано" отправятся в Прагу, Вену, Берлин, Циндао, Пекин и Минск. Всего коллективы выступят в 14 городах 12 стран на двух континентах.

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, в 2017 году - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты в России, Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, Израиле и США.