Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко. Свои слова он опубликовал на странице в Twitter.

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал он.

Ранее источник ТАСС в медицинских службах сообщил, что Доренко умер в Москве после падения с мотоцикла в центре города вечером 9 мая.

Доренко работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".