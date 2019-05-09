Таллинцы активно участвуют в мероприятиях Дня Победы

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Жители Таллина и гости эстонской столицы принимают активное участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом корреспондентом ТАСС рассказал в четверг координатор акции "Бессмертный полк" в столице Эстонии Сергей Чаулин.

"Со вчерашнего вечера люди идут нескончаемым потоком [к монументу "Бронзовый солдат" на Военном кладбище], - сказал он. - Там у нас проводится выставка "Бессмертный полк" - люди, которые не могут участвовать в акции, приносят фотографии, я выставляю их на стенде. И этот огромный стенд метров 30-40 полностью заполнен фотографиями".

Цветы к "Бронзовому солдату" принесли в четверг многие политики, дипломаты, представители общественных и ветеранских организаций. Возложили цветы и мэр Таллина Михаил Кылварт, а также вице-мэр Вадим Белобровцев, сообщила газета Postimees. По данным издания, чиновники с гвоздиками в руках отстояли длинную очередь к памятнику.

"Бессмертный полк" в Таллине

В акции "Бессмертный полк" в Таллине в четверг приняли участие 2-3 тысячи человек, сказал корреспондент ТАСС Сергей Чаулин. "Было более двух, может, даже более трех тысяч человек. Сколько точно [участвовало], сказать сейчас не могу, - заявил он. - Все цифры потом подсчитаем и сообщим".

Акция стартовала у таллинского автовокзала, оттуда колонна направилась до Военного кладбища, где состоялось возложение цветов у монумента "Бронзовый солдат".Чаулин выразил надежду на то, что в акции "

Бессмертный полк" будут принимать более активное участие и проживающие в стране эстонцы. "Хотелось бы, чтобы и эстонская сторона пришла и помянула в "Бессмертном полку" своих дедов, прадедов и отцов, потому что это они освобождали Эстонию от фашизма и потом дошли до Берлина, освобождая Европу, - сказал он. - И это неправильно, что они боятся почтить память. Какая бы политика ни была, а память должна жить".

День Победы в Нарве

Широко отметили День Победы и в эстонской Нарве. Празднику не помешало даже то, что накануне власти города запретили традиционное народное шествие в рамках празднования 9 мая.

Как сообщает газета Postimees, праздничные мероприятия начались на Петровской площади города, где со сцены нарвитян с Днем Победы поздравили генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков, председатель нарвского Союза российских соотечественников Валерий Четвергов, председатель организации ветеранов Афганистана Bastion Михаил Москалев, а также председатель Союза ветеранов Нарвы Василий Корзанов, которому 9 мая исполнилось 93 года.

От Петровской площади собравшиеся самостоятельно прошли по променаду вдоль реки к братской могиле у подножия бастиона Виктория. С башни Ивангородской крепости на российской стороне реки Нарва шествие приветствовал военный оркестр.