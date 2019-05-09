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Акции протеста во Франции

В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек

По данным МВД Франции, около 18 тыс. человек вышли на улицы Парижа

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны. Об этом со ссылкой на МВД страны в четверг сообщила радиостанция France Info.

По данным министерства, порядка 18 тыс. человек вышли на улицы Парижа. Вместе с тем данные полиции сильно расходятся с подсчетами Всеобщей конфедерации труда, которая сообщает о 250 тыс. участниках во Франции и о 30 тыс. в столице страны.

Акция протеста проводится в связи с намерением правительства провести реформу государственной службы, в рамках которой предлагается перевести на контрактную основу часть рабочих мест. Профсоюзы опасаются, что в итоге это приведет к сокращению госслужащих, ухудшению условий труда и качества услуг.

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