Живущий на Аляске 99-летний ветеран войны получил поздравления с Днем Победы

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Старейший ветеран Второй мировой войны, проживающий на Аляске, получил поздравления с Днем Победы от послов государств-участников СНГ. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США, размещенном в соцсети "ВКонтакте".

"8 мая в городе Хомер поздравление послов государств - участников СНГ с Днем Победы вручили старейшему ветерану Второй мировой войны на Аляске Джо Лиману (в феврале ему исполнилось 99 лет), - отмечается в сообщении. - Он происходит из рода русских промышленников Русско-Американской компании".

Ранее, как сообщило посольство РФ, "проживающие на Аляске соотечественники впервые организовали шествие "Бессмертного полка", которое прошло 5 мая по Анкориджу". Состоялась также церемония возложения цветов к могилам советских летчиков, похороненных на кладбище Форт-Ричардсон на Аляске.