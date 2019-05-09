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День Победы - 2019

В Санкт-Петербурге прошел праздничный салют в честь 74-й годовщины Победы

Всего запустили более 1,5 тыс. фейерверков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Артиллеристы Западного военного округа дали с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 30 залпов в честь Дня Победы.

"12 артиллерийских орудий Д-44 и 12 салютных установок 2А-85 произвели 30 залпов и применили более 50 видов фейерверочных изделий "Рубин", "Ассоль", "Фиалка", "Вега", "Татьянин день", "Браслет". Всего небо над Северной столицей украсили огни более 1,5 тыс. фейерверков", - отметили в пресс-службе ЗВО.

Для фейерверка использовалась пиротехника с красными, белыми, зелеными огнями. Размер куполов составлял более 300 м в диаметре.

Салют обеспечили 90 военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии.

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РоссияСанкт-ПетербургДень Победы - 2019
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