В Мехико прошла акция "Стена памяти"

МЕХИКО, 9 мая. /ТАСС/. "Стена памяти", представляющая собой около 20 растяжек с фотографиями сотен участников Великой Отечественной войны, появилась в четверг на ограде посольства РФ в столице Мексики. Отдать дань уважения борцам с немецко-фашистскими захватчиками к дипломатическому представительству пришли живущие и работающие в латиноамериканской стране соотечественники, граждане бывших советских республик и мексиканцы, часто - целыми семьями.

Ставшая уже традиционной в Мехико "Стена памяти" в рамках акции "Бессмертный полк" открылась по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К снимкам участников сражений, тружеников тыла и узников концлагерей их родственники, находящиеся в Мексике, возложили цветы под песни военных лет. Впервые "Стена памяти" появилась в латиноамериканской стране в 2015 году, когда проходило празднование 70-летия Победы.

"Я хочу всех вас, кто сегодня пришел, поблагодарить за память, поблагодарить за то, что вы помните не только своих родных, кто прошел до конца или не до конца эту страшную войну, за то, что вы несете эту память вдалеке от России, вдали от родины, - сказал, обращаясь к десяткам собравшихся, посол РФ в Мексике Виктор Коронелли. - Не сомневаюсь, что этот праздник еще много-много десятилетий будет самым главным праздником для нашей страны, для России, для многих других стран, которые входили тогда в состав Советского Союза". Вместе с Коронелли в акции принял участие посол Казахстана в Мексике Андриан Елемесов.

Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске.

В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.