Нил Ушаков заявил, что жители Латвии имеют право отмечать День Победы

РИГА, 10 мая. /ТАСС/. Нил Ушаков, отстраненный ранее с поста мэра Риги, заявил, что жители Латвии могут без стеснений отмечать важные для них праздники, включая 9 мая. Об этом он сказал в четверг в своем поздравлении жителей и гостей столицы Латвии с Днем Победы.

"Сегодня, 9 мая, мы скорбим о десятках миллионов солдат и мирных жителей, которые погибли во Второй мировой войне, - сказал он вечером со сцены у памятника советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков. - И сегодня мы празднуем победу над нацизмом".

"Мы, те, кто с самого утра приходит сюда с цветами, кто собрались здесь сейчас - а это десятки и десятки тысяч, - мы все жители свободной Латвии, - добавил Ушаков. - И как жители свободной страны мы имеем право, не стесняясь и не оправдываясь, отмечать важные для нас праздники в те дни, когда это принято в наших семьях, и у тех памятников, которые нам дороги".

Он отметил, что в настоящий момент в Латвии, спустя 28 лет после восстановления независимости, началась "борьба с памятниками и языками".

"Латвийский народ мудрый, латыши и нелатыши вместе не раз доказывали, что мы способны вынести и преодолеть самые тяжелые испытания, - заявил Нил Ушаков. - Латвия переживет и этот период, и через какое-то время провокаторы не смогут больше сталкивать всех лбами и делить праздники и памятники".

День Победы в Риге

Ранее в Риге 20 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка", заявил ТАСС организатор акции, председатель Латвийского антинацистского комитета Алексей Шарипов.

Колонна "Бессмертного полка" начала собираться днем в четверг в одном из рижских парков, где в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел праздничный концерт с участием известных музыкальных коллективов. Во время концерта пришедшим для участия в акции детям раздали 74 воздушных шарика с привязанными к ним бумажными журавликами. Затем колонна направилась в сторону памятника советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков. Кульминацией шествия стала акция "Дети полка", во время которой у монумента воинам-освободителям дети под песню "Журавли" выпустили в небо шарики с привязанными журавликами.

Утром в столице Латвии прошло торжественное возложение цветов к памятнику советским воинам-освободителям. В церемонии приняли участие латвийские политики, представители общественных организаций и дипломатического корпуса, а также ветераны.

По окончании церемонии начался праздничный концерт, участие в котором приняли 300 артистов из Латвии и других стран. Специальным гостем праздника стал белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Песняры".

В 19:00 собравшиеся у памятника воинам-освободителям минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Вечер завершился традиционным пятнадцатиминутным салютом.