Диас-Канель: самоотверженность борцов с фашизмом вдохновляет Кубу на ее пути к прогрессу

ГАВАНА, 10 мая. /ТАСС/. Подвиги народов СССР, сражавшихся с нацизмом, вдохновляют кубинцев на новые достижения и стремление к прогрессу. Соответствующее заявление в четверг в Twitter разместил председатель Госсовета и Совета министров республики Мигель Диас-Канель.

"Мы восхищены великолепным парадом на Красной площади в честь 74-й годовщины Победы над фашизмом, словами президента РФ Владимира Путина и разделяем призыв к сотрудничеству во имя всеобщего мира. Вечная слава героическому русскому народу за его выдающийся вклад в мир во всем мире, - написал лидер карибской страны. - Сражающаяся вот уже 60 лет Куба также празднует День Победы. Нас продолжают вдохновлять уроки самоотверженности и стремления к прогрессу всех народов СССР, сражавшихся против захватчиков".

В островной республике, как и в России, День Победы - большой праздник. Примечательно, что карибская страна внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь - медикаменты, одежда, сахар. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море.