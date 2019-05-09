Власти Мехико одобрили запрет на одноразовую пластмассовую посуду и полиэтиленовые пакеты

МЕХИКО, 10 мая. /ТАСС/. Использование одноразовой пластмассовой посуды, включая трубочки и стаканы, а также полиэтиленовых пакетов окажется под запретом в столице Мексики уже с 2020 года. Соответствующее решение было принято в четверг парламентом мегаполиса.

"Одобрено изменение закона, представленное депутатом Алессандрой Рохо де ла Вега, которое запрещает использование и распространение одноразовых пластиковых изделий ... в том числе пластиковых столовых приборов, тарелок, подносов, трубочек, шаров и стаканов", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter законодательного органа. Инициатива получила поддержку подавляющего большинства членов парламента.

Согласно подсчетам международной экологической организации Greenpeace, пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч млекопитающих. По данным ООН, ежегодно в океаны попадает около 8 млн т пластика.