Акция "Бессмертный полк" прошла в Греции

САЛОНИКИ, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. "Бессмертный полк" проходил в Салониках в этом году во второй раз, на него пришли более тысячи человек, в Афинах акция собрала около 4,5 тыс. человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы.

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По словам члена культурного центра соотечественников "Корни" Альбины Хадарциду, проводившего "Бессмертный полк" в Салониках, участники прошли по набережной северной греческой столицы до центральной площади Аристотеля, а затем по улице Аристотеля поднялись до одноименного парка, где состоялся праздничный концерт. "Полиция перекрывала транспортное движение, давая возможность нам идти по намеченному маршруту", - сказала Хадарциду. По ее словам, по пути греки приветствовали колонну, "кричали что-то про фашистов, про Меркель, пришлось кстати".

Представитель организаторов рассказала, что для участия в "Бессмертном полку" в Салоники приехали люди также и из других городов Северной Греции. "Мы, например, приехали из Кавалы. Полные автобусы пришли из Александруполиса, Ксанти, Кавалы. "Бессмертный полк" проходил и в Александруполисе, но мы принимаем участие здесь, в столице северной",- добавила одна из участниц концерта по имени Любовь.

На вопрос, сколько греков участвовали в акции, Хадарциду ответила, что не так много, процентов десять. "В прошлом году вообще не было - не знали. В этом году мы постарались их проинформировать о том, что это вообще за акция. Сейчас лишь второй год в Салониках проходит "Бессмертный полк". В прошлом году было человек семьсот, в этом году - более тысячи", - сказала Хадарциду. По ее словам, в этом году маршрут шествия стал длиннее. Теперь шествие начиналось от памятника Александру Македонскому, а не от Белой башни (главной достопримечательности Салоник), как в прошлом году.

"От Белой башни очень маленький промежуток до площади Аристотеля, люди не насладились, показалось мало. Теперь мы шли по набережной до Белой башни, а затем до парка Аристотеля", - сказала она, добавив, что в шествии участвовала и одна блокадница Ленинграда.

В парке Аристотеля состоялся концерт, участники которого исполняли песни военных лет "Священная война", "Журавли", "Синий платочек", "Катюша", "Смуглянка", "День Победы". Все зрители подпевали, аплодировали, размахивали российскими и советскими флагами.

Акция в других городах

В Афинах колонна "Бессмертного полка" собралась у русского храма Святой Троицы, прошла маршем по проспекту Амалиас мимо здания греческого парламента и завершила свой путь на площади перед дворцовым комплексом Заппион, где состоялся большой праздничный концерт "Песни Победы" и праздничный салют. В акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.

В Александруполисе участники марша с портретами своих родственников, воевавших на фронте, прошли от здания мэрии до Мемориала русским солдатам и офицерам у Кафедрального собора Святого Николая.

Слово генконсула

Генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков сообщил журналистам, что помимо акции "Бессмертный полк", которую организуют организации соотечественников, 9 мая в Салониках состоялось возложение венков на союзническом кладбище "Зейтенлик". "Это у нас уже такая устоявшаяся традиция. Мы это делаем во взаимодействии с генеральным консульством Сербии. В этот день возлагаем венки не только мы, но и сербы и теперь греки", - сказал генконсул.

"У нас сегодня день Победы, а у греков - день освобождения от фашизма. Хотя официально у греков октябрь 1944 года считается датой освобождения Греции от немецких войск, но они тем не менее 9 мая тоже празднуют, причем таких греков немало, - сказал Щербаков. - Сегодня состоялось возложение венков у сербского, российского и греческого памятников на этом кладбище. Присутствовали представители правительства, местных властей, мэр Салоник, муниципальные власти, консульский корпус. Очень приятно было, что присутствовал генеральный консул Германии на этом мероприятии", - сказал генеральный консул.

Союзническое кладбище "Зейтенлик" - самое большое военное кладбище в Греции, где похоронены 20,5 тыс. солдат Антанты, павших на Салоникском фронте (1915-1918 годах) во время Первой мировой войны. Там покоятся 400 русских солдат. Кроме того, здесь находятся и несколько могил русских партизан, захороненных на одном участке с югославскими партизанами.