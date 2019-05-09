Представители дипмиссий на Кубе возложили венки к мемориалу советского воина

ГАВАНА, 10 мая. /ТАСС/. Церемония, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в четверг у мемориала советского воина-интернационалиста в окрестностях кубинской столицы.

Цветы к горящему в центре мемориала Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Кубе, возложили главы и сотрудники дипломатических миссий и военных атташатов ряда государств, руководители Революционных вооруженных сил (РВС) республики и проживающие на острове российские соотечественники. Солдаты почетного караула установили венки от посольств России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, РВС и Кубинского института дружбы народов.

"Эта грандиозная победа положила конец преступным планам нацизма по порабощению мира. Все страны и народы тогда поняли, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в завершении Второй мировой войны и что этот подвиг был совершен солдатами Красной армии и нашим многонациональным народом, защищавшим честь и независимость родной земли, а также свободу других народов и стран", - отметил в своем выступлении перед собравшимися посол России на Кубе Андрей Гуськов. Дипломат напомнил, что в настоящее время особенно важно сохранять память о борцах с нацизмом, когда в некоторых странах он всячески намеренно оправдывается.

"Мы всегда будем гордиться тем, что советские люди не трепетали перед жестоким врагом в то время, когда некоторые страны предпочли бесчестие капитуляции, лицемерного примирения или прямого сотрудничества с нацистами", - сказал Гуськов.

На площади перед мемориалом состоялась акция "Бессмертный полк". Фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, держали дипломаты, члены их семей и живущие на Кубе российские соотечественники.

Мемориал советского воина-интернационалиста

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки выбрано неслучайно: здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе. В другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в карибской стране.

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы - большой праздник. Мероприятия по случаю 9 мая всегда широко освещаются кубинскими средствами массовой информации. Кроме того, национальное телевидение каждый год показывает художественные и документальные фильмы о войне.

В преддверии 9 мая в кубинской столице прошел традиционный "Марафон дружбы", посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В забеге, организованном посольством России, приняли участие около 800 человек. Также в Музее революции в центре Гаваны начала работу фотовыставка, посвященная Параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Примечательно, что карибская страна внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь - медикаменты, одежда, продовольствие. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море.