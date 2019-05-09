Доход губернатора Пермского края за 2018 год снизился почти на 1 млн рублей

ПЕРМЬ, 10 мая. /ТАСС/. Доход губернатора Пермского края Максима Решетникова по итогам 2018 года снизился почти на 1 млн рублей в сравнении с 2017 годом и составил около 7,6 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства региона.

Согласно опубликованной декларации, в собственности у Решетникова находится треть квартиры площадью 258,4 кв. м, оставшиеся доли квартиры принадлежат детям губернатора. Также в его владении в общей совместной собственности еще одна квартира - площадью 158 кв. м. Глава Пермского края, как и в предыдущие годы, владеет легковым автомобилем KIA Cerato, двумя парковочными машино-местами общей площадью 18 кв. м, дачей площадью около 280 кв. м.

Доход супруги Максима Решетникова за 2018 год составил 5,3 млн рублей, это почти на 4,3 млн рублей больше, чем в 2017 году.