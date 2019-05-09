В Берне открылась выставка работ фронтового фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея

БЕРН, 10 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Ставшие классикой фотожурналистики работы фронтового фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея (1917-1997) представлены в посольстве России в Швейцарии на выставке, посвященной 74-й годовщине Победы над фашизмом. Ее открытие состоялось в четверг.

На торжественный прием по случаю Дня Победы в посольство были приглашены представители дипкорпуса, граждане России и других стран СНГ, живущие и работающие в Швейцарии.

"Здесь 38 фотографий. Некоторые из них можно увидеть также на открывшейся 7 мая в Отделении ООН в Женеве выставке 58 работ Евгения Халдея "Фотографии как момент истины, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС дочь фотокорреспондента Анна Евгеньевна. - Конечно, невозможно было не привезти сюда знаковые фотоснимки "Знамя Победы над Рейхстагом" и "Маршал Жуков принимает парад Победы". Есть также несколько работ, которые никто не видел".

"Мне хотелось как можно шире представить творчество отца. Я счастлива, что в стенах нашего посольства в День Победы Евгений Халдей рядом с нами", - добавила она.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что выставка в посольстве России, посвященная Дню Победы, хоть и меньше по масштабам, но столь же значима, как и экспозиция в Отделении ООН. "Интерес и настрой посетителей выставки свидетельствует о том, что они воспринимают представленные здесь фотоматериалы очень серьезно. Я слышал немало отзывов о том, что фотокорреспондент Евгений Халдей, прошедший дорогами войны от первого до последнего дня, рассказал в своем творчестве о нашей общей Победе. Мы не разделяем ее на свою и чужую".

Прием и выставка в посольстве стали продолжением торжественных мероприятий Дня Победы. В первой половине дня в четверг у обелиска советским воинам на кладбище "Хёрнли" в Базеле состоялась торжественная мемориальная церемония возложения венков. Гармонин в этой связи обратил внимание на тот факт, что впервые Министерство обороны Швейцарии представило в этом году для участия в церемонии почетный военный караул. "Думаю, что это начало доброй традиции, которую мы надеемся развивать", - констатировал российский посол.

В фотоснимках Евгения Халдея - только правда

Президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья Светлана Конев тепло поблагодарила посольство России в Швейцарии и постоянное представительство при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве за большую помощь в организации выставки Евгения Халдея.

"Это новый этап в работе нашей ассоциации. Это также итог работы, продолжавшейся пять месяцев. В фотоснимках Евгения Халдея только правда. Считаю проведение экспозиции в Женеве и Берне успехом", - сказала Конев корреспонденту ТАСС.

"Очень важно, что на открытие выставки в Женеву и Берн приехала Анна Евгеньевна, ведь она знает историю каждой фотографии. Детям, которые учатся в школе постпредства РФ в Женеве, повезло: 8 мая Анна Евгеньевна провела для них экскурсию", - отметила она.

Творчество Евгения Халдея неотделимо от истории Второй мировой войны. С 1939 года он работал корреспондентом "Фотохроники ТАСС", прошел дорогами Великой Отечественной войны от Мурманска до Берлина. В наши дни его работы являются классикой советской фотожурналистики, а его снимок "Знамя Победы над Рейхстагом" вошел по версии журнала Time в топ-100 самых выдающихся фотографий, созданных с начала существования фотоискусства.