На Кипре прошли шествия "Бессмертного полка"

НИКОСИЯ, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Акция "Бессмертный полк" в память участников Великой Отечественной войны прошла в четверг сразу в двух кипрских городах - Ларнаке и Лимасоле.

Участники акции пронесли по основным улицам двух кипрских городов фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Как отметили организаторы мероприятия в беседе с корреспондентом ТАСС, в акции приняли участие более 1 тыс. человек, среди которых были не только россияне, но и местные жители и представители других стран, также несшие портреты своих родственников - участников Второй мировой войны. По данным правоохранительных органов, каких-либо инцидентов не зафиксировано.

После окончания шествия в рамках праздничной программы в Лимасоле начался концерт симфонического оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации, который ранее прибыл на Кипр для участия в праздничных мероприятиях. После концерта прошел праздничный салют.