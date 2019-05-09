В Салониках торжественно открыли перекрестный Год языка и литературы России и Греции

САЛОНИКИ, 10 мая. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Торжественная церемония открытия перекрестного Года языка и литературы России и Греции состоялась в четверг вечером на международной книжной ярмарке в Салониках, передает корреспондент ТАСС с места события.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и координатор комитета по проведению перекрестного Года языка и литературы с греческой стороны бывший посол Греции в России Илиас Клис подписали программу сотрудничества в области культуры. На церемонии также присутствовали с греческой стороны министр культуры и спорта Мирсини Зорба и заместитель министра иностранных дел Греции Маркос Боларис, а с российской стороны - посол России в Греции Андрей Маслов, первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и другие официальные лица.

Церемония открытия перекрестного Года языка и литературы была приурочена к открытию Международной книжной ярмарки, которая проходит с 9 по 12 мая в Салониках. Россия является на ярмарке специальным гостем. На российском стенде представлено более 1 тыс. книг от 60 российских издательств.

Открытие Года в День Победы

Первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников подчеркнул на церемонии подписания программы, что торжественная церемония проходит 9 мая - в день, который "наполнен исключительно радостной и теплой атмосферой". "Сегодня не только Россия, но и вся Европа празднует годовщину освобождения наших стран и победы наших стран во Второй мировой войне. Сегодня мы вспоминаем о том, как наши народы боролись вместе против фашизма и вместе победили", - сказал Трубников.

По его словам, Россию и Грецию объединяет очень многое. "У нас одна религия, у нас близкий алфавит. И самое главное - мы очень близкие народы, исторически, много веков. Сегодняшнее открытие книжной ярмарки и перекрестного Года языка и литературы укрепляет наше сотрудничество", - подчеркнул первый замминистра.

Он отметил, что книги - замечательный инструмент общения, взаимообразования, взаимообогащения. "Сегодняшнее событие открывает большой интересный год взаимодействия наших стран через язык и литературу. Я уверен, что увеличится количество университетов, которые сотрудничают. Кратно возрастет количество визитов студентов, преподавателей, профессоров. Мы не только находимся близко друг к другу. Мы близкие нации и близкие народы", - сказал Трубников.

По его словам, российской и греческой сторонами обсуждалась идея, что "один из следующих перекрестных годов можно было бы объявить во имя развития науки, исследований и образования". "И я надеюсь, что по итогам обсуждения сегодняшнего дня мы выйдем с такой инициативой к нашим лидерам. Это было бы прекрасное продолжение Года языка и литературы", - подчеркнул Трубников.

Замминистра обратил внимание на то, что Россия вместе с Грецией организовала "четыре совершенно выдающихся совместных проекта". "В рамках инициатив Евросоюза у нас есть несколько научных программ России и Греции, которые мы вместе реализуем. Уверен, что по итогам этого года у нас будет чем отчитаться перед нашими правительствами по этим проектам. Уверен, что у нас будет много новых публикаций в самых высоко рейтинговых журналах. И самое главное, что у нас будут тесно сотрудничать и работать совместные лаборатории. Уверен, что этот год пройдет на высочайшем уровне", - заключил Трубников.