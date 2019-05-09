Антонов: Россия помнит встречу на Эльбе и помощь союзников по коалиции

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Россия не забывает о помощи союзников по антигитлеровской коалиции, сотрудничество с которыми остается примером объединения народов ради мира и стабильности. Об этом заявил в четверг вечером посол России в США Анатолий Антонов на приеме по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие состоялось в посольстве России в Вашингтоне.

"Мы никогда не делили победу на свою и чужую. Помним помощь союзников по антигитлеровской коалиции. Помним историческую встречу на Эльбе. Сплоченность и взаимовыручка, продемонстрированные в годы братства по оружию, остаются примером объединения народов ради мира и стабильности", - сказал он.

"Мы обязаны помнить, что войны не начинаются в одночасье. Тогда в начале Второй мировой войны осознание тотальной угрозы нацизма пришло не сразу. Потребовались годы и миллионы жертв, прежде чем человечество объединилось. Дух союзничества, который прошел закалку во время войны, и сегодня должен служить образцом международного партнерства для противодействия общим вызовам безопасности", - отметил российский посол.

"Наши отцы, деды и прадеды были плечом к плечу - и на фронте, и в тылу. Победа досталась неимоверно высокой ценой, и наш общий долг - помнить уроки Второй мировой войны и не допускать пересмотра ее итогов, противостоять попыткам героизации нацистов и их пособников, выстраивать систему равной и неделимой безопасности", - подчеркнул дипломат.