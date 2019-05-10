Доходы губернатора Приморья в 2018 году упали на 3 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Декларируемый доход губернатора Приморского края Олега Кожемяко в 2018 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 3 млн рублей, до 22,2 млн, что следует из декларации о доходах главы региона, опубликованной на официальном сайте администрации Приморского края.

Общий доход, который Кожемяко указал как полученный с 1 января по 31 декабря 2018 года, составил 22,231 млн рублей, согласно предыдущей его декларации, в 2017 году он заработал 25,235 млн рублей. В собственности Кожемяко остались четыре жилых дома, общей площадью около 350 кв. м, земельный участок в 4,5 га и две квартиры, площадью 114 и 49,7 кв. м. Сделок по приобретению или продаже недвижимости Кожемяко не совершал.

Губернатор Приморья владеет мотоциклом Harley-Davidson, на котором он уже успел открыть байкеровский сезон во Владивостоке в статусе главы региона. Будучи губернатором Амурской области, он также несколько лет подряд участвовал в открытии и закрытии байкерского сезона.

Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 20 декабря 2018 года после победы на повторных выборах главы региона. Ранее он возглавлял Сахалинскую область.