В Оттаве состоялся концерт военной песни

ОТТАВА, 10 мая. /ТАСС/. Праздничный концерт военной песни для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны состоялся в День Победы в посольстве России в Канаде. В их честь был устроен торжественный прием, во время которого сотрудники дипмиссии и их дети исполнили для гостей такие песни, как "Последний бой", "Дети войны", "От героев былых времен...", "День Победы" и другие композиции.

Праздник посетили около 10 участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и детей войны, которые сейчас живут в Оттаве и ее окрестностях. "Несколько человек к нам не смогли прийти, возраст и самочувствие уже не позволяют им посещать такие приемы", - сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник посольства. Гостями праздника стали также представители дипломатического корпуса, военные атташе, аккредитованные в Канаде, а также российские соотечественники и представители духовенства.

"Сегодня мы отмечаем самый священный и самый любимый нашими соотечественниками и многими жителями бывшего Советского Союза праздник - День Победы, - обратился к присутствующим посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. - Да здравствует наша великая Победа, да здравствует Красная Армия, да здравствует советский воин-победитель! Вечная память героям Великой Отечественной войны, спасшим Родину и человечество от коричневой чумы".

Дипломат напомнил, что победить общего врага 74 года назад удалось в том числе благодаря союзу СССР, США, Канады, Великобритании и других стран антигитлеровской коалиции, а также подчеркнул важность противостояния любым попыткам переписать историю Великой Победы.

Ветераны и участники торжественного приема также возложили цветы к монументу Героям Отечества, установленному на территории российской дипмиссии.