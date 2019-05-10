В Монреале состоялась акция "Бессмертный полк"

ОТТАВА, 10 мая. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек приняли участие в международной акции "Бессмертный полк", которая в День Победы в пятый раз состоялась в центре Монреаля. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила одна из ее организаторов, активист объединения соотечественников "Русский мир Монреаля" Виктория Христова.

"В шествии приняли участие более 2 тыс. человек, но, возможно, кто-то не смог к нам прийти из-за дождя", - сказала она. По ее словам, перед началом акции состоялся небольшой митинг-концерт, а затем колонна прошла по центральной улице города Сен-Катрин до площади Дорчестер. Впереди колонны ехали автомобили с флагами Победы, России, СССР и всех бывших республик Советского Союза. "На "Бессмертный полк" в этом году пришли восемь ветеранов Великой Отечественной войны", - уточнила собеседница агентства.

Христова отметила, что безопасность шествия обеспечивала городская полиция и акция завершилась без происшествий.

Во время проведения акции над центральной частью города летал самолет с гигантским баннером, на котором изображена георгиевская лента и поздравление с Днем Победы. Ширина полотна 3 м, а длина - 75 м. 60% его поверхности занято георгиевской лентой, а на оставшейся части по-английски написано May 9 Victory Day (9 мая День Победы).

"В следующем году, когда будет отмечаться 75-летие Победы, мы хотим провести более масштабную акцию, устроив шествие и большой праздничный концерт", - добавила Христова. По ее словам, организаторы уже в скором времени начнут прием заявок на участие в концерте от местных коллективов самодеятельности.

В 2015 году акция впервые прошла в Торонто и Монреале.