В крупнейших городах Сирии прошли шествия "Бессмертного полка"

ДАМАСК, 10 мая. /ТАСС/. Международная акция "Бессмертный полк" прошла в крупнейших городах Сирии - Дамаске и Алеппо, а также на территории университета "Тишрин" в Латакии.

Жительница Дамаска Ольга Потапова рассказала, что в сирийской столице "Бессмертный полк" прошел уже в третий раз и с каждым разом к нему присоединяется все больше и больше участников. "Для нас, живущих в Сирии, День Победы праздник особенно ценен", - подчеркнула она.

Сразу после шествия в оперном театре Дамаска состоялся торжественный концерт, который своими силами организовали русские соотечественники, живущие в Сирии.

"Бессмертный полк" прошел и по улицам Алеппо. Помимо русских соотечественников, в акции приняли участие сирийцы, потерявшие своих близких в гражданской войне.

"Сегодня, отмечая эту священную дату, мы вновь осознаем всю грандиозность победы над нацизмом. Мы гордимся, что отцы и деды смогли уничтожить темную силу вермахта <...> День Победы - это наш общий праздник. Ведь Великая Отечественная война была битвой за будущее человечества", - заявил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Руслан Воронин.