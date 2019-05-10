СМИ: Таиланд отменил запрет на экспорт слонов

БАНГКОК, 10 мая. /ТАСС/. Слоны смогут снова экспортироваться из Таиланда в соответствии с новым постановлением министерства торговли. Как сообщила в пятницу газета The Nation, распоряжение может спровоцировать противоречия и споры о том, нарушает ли оно Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В Департаменте национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растений настаивают, что новые правила будут достаточно строгими, чтобы предотвратить потенциальное злоупотребление со стороны контрабандистов. По словам представителя департамента внешней торговли при Минторге Адула Чхотинисакорна, ведомство сняло запрет от 2009 года и 10 апреля издало новые правила, регулирующие экспорт одомашненных слонов и продуктов, связанных с ними. Правила экспорта должны быть утверждены в этом году и соответствовать строгим условиям, чтобы гарантировать, что они не нарушают соглашение СИТЕС или другие законы о сохранении животных, добавил он.

"Слонов и продукты, связанные с ними, можно экспортировать только для исследовательских и дипломатических целей, а также для обмена между академическими институтами и музеями, - пояснил Чхотинисакорн. - Мы тщательно разработали этот регламент в тесном сотрудничестве с соответствующими учреждениями и можем гарантировать, что об экспортированных за границу таиландских слонах будут хорошо заботиться эксперты".

Он также отметил, что в соответствии с новым регламентом Департамент национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растений будет нести ответственность за проверку и утверждение разрешений на вывоз этих животных. Регулирование будет действовать до тех пор, пока законопроект о слонах не будет принят и не станет законом. "Нам известно, что отправка таиландских слонов или продуктов из них в другие страны является очень деликатной темой, поэтому мы позаботимся о том, чтобы решения по этому вопросу были тщательно рассмотрены с учетом национальных интересов, являющихся главным приоритетом", - добавил Чхотинисакорн.

По данным Департамента нацпарков, в семи лесах Таиланда обитают порядка 4 тыс. диких слонов, а также сотни домашних, которые в основном используются в туристической индустрии. Численность диких слонов в последнее время увеличивается на 7% ежегодно.