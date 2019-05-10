Король Таиланда присвоил новый титул принцессе Убон Раттане

БАНГКОК, 10 мая. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) присвоил новый титул своей сестре, принцессе Убон Раттане. Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, она получила титул старшей сестры короля.
В заявлении Королевского дворца говорится, что монарх выразил почтение принцессе и отметил, что, будучи братом и сестрой, они вместе пережили счастливые и трудные времена. Принцесса с большим сочувствием выполнила множество работ, особенно связанных с образованием, социальным обеспечением и здравоохранением, что способствовало улучшению положения молодежи, широкой общественности и нации, подчеркивается в документе. Кроме того, ей была вручена медаль высшего класса "Раттанапорн".
Принцесса Убон Раттана на своей странице в соцсети Instagram пояснила, что титул не означает новую позицию. Если бы ей дали новую королевскую должность, это могло повлечь за собой определенные ограничения и затруднить ее работу в качестве принцессы, пишет Bangkok Post.
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เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า " พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุข ร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้้าพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป " ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน #ทรงพระเจริญ #ทรงพระสเลนเดอร์
8 февраля Партия защиты нации Таиланда - ответвление политического объединения "Для тайцев" - выдвинула Убон Раттану кандидатом на пост премьера. Однако вечером того же дня король назвал неуместным и неконституционным выдвижение кандидатуры его родственницы на эту должность. На следующий день партия подчинилась королевскому указу, фактически блокирующему кандидатуру Убон Раттаны. После этого избирком попросил суд распустить партию за нарушение режима конституционной монархии, 7 марта было принято решение о ликвидации этого политического объединения.