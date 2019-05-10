Король Таиланда присвоил новый титул принцессе Убон Раттане

БАНГКОК, 10 мая. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) присвоил новый титул своей сестре, принцессе Убон Раттане. Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, она получила титул старшей сестры короля.

В заявлении Королевского дворца говорится, что монарх выразил почтение принцессе и отметил, что, будучи братом и сестрой, они вместе пережили счастливые и трудные времена. Принцесса с большим сочувствием выполнила множество работ, особенно связанных с образованием, социальным обеспечением и здравоохранением, что способствовало улучшению положения молодежи, широкой общественности и нации, подчеркивается в документе. Кроме того, ей была вручена медаль высшего класса "Раттанапорн".

Принцесса Убон Раттана на своей странице в соцсети Instagram пояснила, что титул не означает новую позицию. Если бы ей дали новую королевскую должность, это могло повлечь за собой определенные ограничения и затруднить ее работу в качестве принцессы, пишет Bangkok Post.