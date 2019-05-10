Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.

Отмечается, что в ряде регионов России установилась аномально жаркая погода, а температура воздуха превышает средние значения для данного времени года. Это может негативно отразиться на здоровье людей, привести к обострению хронических заболеваний, а также к перегреву организма и ухудшению здоровья, подчеркнули в ведомстве.

"Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер", - говорится в сообщении. В частности, рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и надевать легкую светлую одежду. При нахождении в помещении необходимо его постоянно проветривать.

Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендует отказаться от жирной пищи, газированных жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков, снизить количество мяса в рационе. Вместо этого специалисты советуют есть рыбу или морепродукты, фрукты, овощи и употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков.

"Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи", - говорится в памятке.

В ведомстве также посоветовали посещать только кондиционируемые места массового скопления людей.