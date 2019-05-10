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СМИ: в Японии принят закон о бесплатных детских садах

Посещение детских садов станет бесплатным для всех детей в возрасте от 3 до 5 лет

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Закон о бесплатных детских садах принят в пятницу верхней палатой парламента Японии и вступит в силу в октябре 2019 года. В апреле этот документ был утвержден и в нижней палате, сообщает информационное агентство Kyodo.

Согласно новому закону, посещение детских садов станет бесплатным для всех детей в возрасте от 3 до 5 лет. В начальную школу в Японии дети поступают в шесть лет.

Верхняя палата приняла также в пятницу закон, который сделает бесплатным обучение в старших классах школы и в высших учебных заведениях для выходцев из семей с низкими доходами. Он вступит в силу с апреля 2020 года.

Эти законопроекты были внесены в парламент правительством премьер-министра Синдзо Абэ, который выступает за постепенное внедрение в стране системы бесплатного образования и сделал это одной из основ своей политической программы. Для финансирования таких реформ правительство предполагает с октября нынешнего года повысить потребительский налог с суммы всех операций купли-продажи с нынешних 8% до 10%.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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