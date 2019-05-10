В МЧС сообщили, что празднование Дня Победы в России прошло без происшествий

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Происшествий во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в России не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС.

"По данным, поступившим в МЧС России, происшествий не произошло", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на территории РФ в честь Дня Победы состоялось более 10 тыс. праздничных мероприятий.

"Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации была задействована группировка в составе почти 600 тыс. человек и более 147 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России - свыше 120 тыс. человек и 23 тыс. единиц техники", - сообщили в МЧС.

Подразделения министерства до 13 мая несут службу в режиме повышенной готовности.