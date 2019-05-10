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Названа причина смерти Сергея Доренко

По данным радиостанции "Говорит Москва", он умер от разрыва аорты

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Об этом говорится в заявлении радиостанции, размещённом в пятницу на ее сайте.

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Биография Сергея Доренко

"Главный редактор "Говорит Москва" умер от разрыва аорты. Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", - указано в сообщении. Вскрытие проводилось в ночь на пятницу в морге при Троекуровском кладбище.

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет.

Журналист в 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва", был ведущим программы "Подъем".

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