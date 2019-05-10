В акции "Бессмертный полк" приняли участие жители более 500 городов 115 стран мира

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Жители более чем 500 городов в 115 странах уже приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая продлится до 12 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе одноименного движения, поступившем в ТАСС в пятницу.

"Всего в акции "Бессмертного полка" по предварительным данным уже приняли участие жители более полутысячи городов в 115 странах мира на всех континентах планеты. Акции "Бессмертного полка" продолжатся до 12 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что международные акции начались 4 мая, поскольку 9 мая в большинстве стран не является выходным. Первые шествия прошли в Торонто и Нью-Йорке, в них приняли участие соответственно 5 тыс. и 2 тыс. человек. Затем колонны "Бессмертного полка" прошли по пяти городам Аргентины, 11 городам Франции, 10 городам США и более чем 50 городам Болгарии.

Согласно данным, приведенным движением "Бессмертный полк", в Риге шествие с портретами своих близких, ветеранов Великой Отечественной войны впервые собрало 20 тыс. участников. В израильском Ашдоде, "где еще несколько дней назад звучали сирены воздушной тревоги и взрывались запущенные из Сектора Газа ракеты, люди также вышли на шествие на улицы города", отметили в организации.

Более 10 тыс. человек участвовало в патриотической акции в Сербии, 25 тыс. - в Казахстане, 60 тыс. - в Молдавии и более 3 тыс. - в Берлине. "В этом году впервые акции "Бессмертного полка" прошли в Словении, Боснии и Герцеговине, Гонконге, на Аляске, в Гетеборге, Никосии, Батуми и Гори, на французском острове Реюньон в Индийском океане", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в исполкоме движения напомнили, что в 2018 году шествия прошли более чем в 80 странах мира - от Австралии и Новой Зеландии до Японии и Южной Кореи, от Бразилии и Гватемалы до Конго и Кении, и даже в Антарктиде.