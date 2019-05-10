Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

ТАСС, 10 мая. Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших в мире по версии датской компании AirHelp, заняв шестое место. Это следует из последней версии ежегодного рейтинга AirHelp, опубликованного компанией на ее сайте.

Рейтинг AirHelp основан как на анализе ее собственных данных, так и на отзывах пассажиров из разных стран мира. Как следует из опубликованного перечня, первое место в нем занимает катарский международный аэропорт Хамад.

За ним следуют международный аэропорт Токио, воздушная гавань Элефтериос Венизелос в Афинах, бразильский Афонсу Пена, Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, российский Шереметьево, сингапурский Чанги и международный аэропорт имени Раджива Ганди (Индия). Замыкают десятку аэропорты Тенерифе-Северный (Канарские острова, Испания) и бразильский Виракопус в штате Сан-Паулу. Аэропорт Домодедово в рейтинге AirHelp занял 92-е место.

Также компания опубликовала отдельный список лучших авиакомпаний мира за минувший год. AirHelp оценивала такие показатели, как качество обслуживания, среднее количество опозданий рейсов, а также решение проблем, возникающих у клиентов.

На первом месте расположилась катарская авиакомпания Qatar Airways. Далее следуют American Airlines, Aeromexico, SAS, австралийская Qantas, чилийская LATAM Airlines, канадская WestJet, люксембурская Luxair, Austrian Airlines и авиакомпания ОАЭ Emirates. Единственным российским авиаперевозчиком в списке из 72 позиций стал "Аэрофлот", занявший 32-е место.