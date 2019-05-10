Конюхов пересек южную часть Тихого океана на весельной лодке за 154 дня

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Федор Конюхов официально завершил свой переход на весельной лодке "Акрос" через южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили за 154 дня 13 часов 37 минут. Об этом в пятницу сообщили представители Общества океанских гребцов.

"18:00 UTC 09 мая 2019 года, находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68 градусов 68 минут западной долготы) и тем самым официально завершил свой переход на весельной лодке "Акрос" через Южный Тихий Океан с запада на восток за 154 дня 13 часов 37 минут", - говорится в сообщении.

Одиночное кругосветное плавание Федора Конюхова на весельной лодке "Акрос" началось 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин. В общей сложности маршрут составляет 27 тыс. км.

Лодка "Акрос" была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.