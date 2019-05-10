В Госдуму внесен законопроект об учете мнения учителей при выборе школами учебников

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Народное собрание Дагестана в пятницу внесло в Госдуму законопроект об обязательном учете мнений учителей при выборе школами учебников и учебных пособий. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительных материалах авторы инициативы указывают на то, что сейчас в федеральном законе "Об образовании" отсутствует "четкое понимание относительно вопроса о том, кто выбирает учебники, учебные пособия - образовательная организация или педагогический работник". На сегодняшний день, согласно закону, учебные заведения, работающие по имеющим госаккредитацию программам, выбирают учебники и пособия из федерального перечня. В то же время законом установлено "право учителя на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания".

"Указанный конфликт может быть разрешен при одновременном обязательном учете мнений как образовательной организации, так и педагогических работников", - отмечают разработчики. Для этого они предлагают прописать в законе, что школы выбирают учебники из федерального перечня "с учетом мнений педагогических работников, осуществляющих обучение по соответствующим учебным предметам".

Дагестанские парламентарии указывают, что "в настоящее время право педагогических работников на выбор учебников и учебных пособий носит формальный характер". На практике образовательная организация сама определяет список учебников и учебных пособий, а педагоги выбирают учебники уже из этого списка. Это в свою очередь приводит к накоплению в школьных библиотеках большого количества заказанных учебников и пособий, которые в итоге не используются в учебном процессе.

"Принятие представленного проекта закона позволит заметно сократить федеральный перечень учебников (к концу 2018 года было 1377 наименований, причем разного качества), повысить их качество, и, как следствие, резко уменьшить нецелевые, неоправданные расходы бюджетных средств", - резюмируют разработчики.