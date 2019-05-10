Память о Сергее Доренко увековечат в музее его школы в Волгограде

"Мы всегда гордились им, среди наших выдающихся учеников имя Сергея Доренко стоит в одном ряду с такими знаменитыми выпускниками, как режиссер Элем Климов, дипломат Василий Небензя, спортсменка Елена Исинбаева. У нас есть музей в школе, там будет обязательно что-то, связанное с Сергеем Доренко, в его память", - сказала Тропкина.

По воспоминаниям учителей, в школьные годы Доренко был бунтарем. "В гости не приезжал, мы звали его, как раз в этом году у нас был юбилей, он не смог приехать, но звонил, сказал, что помнит. Мы всегда следили за его карьерой, за его делами <...> Как рассказывали учителя, он всегда был бунтарем <...> но всегда был за справедливость. Может, где-то в чем-то иногда заблуждался, но всегда был честен", - отметила Тропкина.

Как рассказала ТАСС бывший директор учебного заведения Светлана Лопаева, товарищи вспоминают Сергея Доренко только добрым словом. "В 1976 году он окончил школу, учился хорошо, на 4 и 5, хотя медали не получил. Очень активный был молодой человек, интересовался политикой, историей, международным правом, хотел поступить в МГИМО, но не получилось, поступил и окончил университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Талантливый человек <...> все ребята, которые с ним учились, о нем только хорошего мнения, никто о нем плохо не говорил", - сказала Лопаева.