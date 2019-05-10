Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, который умер 9 мая в возрасте 59 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию", - отметил Песков.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер в четверг вечером за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.