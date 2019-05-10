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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин был знаком с журналистом и всегда ценил его принципиальную позицию

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, который умер 9 мая в возрасте 59 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию", - отметил Песков.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер в четверг вечером за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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