Жена Конюхова рассказала об ухудшении его здоровья во время перехода через Тихий Океан

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Здоровье путешественника Федора Конюхова, пересекшего южную часть Тихого океана на весельной лодке "Акрос", сильно ухудшилось во время экспедиции. Об этом в пятницу сообщила ТАСС супруга путешественника Ирина Конюхова.

"О втором этапе путешествия [всего планируется три этапа] он скажет, когда вернется в Москву. Мы еще не знаем, как он себя будет чувствовать, и как пройдет реабилитационный период, дело в том, что во время перехода у него открылась цинга, сильно ухудшилось здоровье. Мы сейчас должны посмотреть, есть ли еще физический ресурс, может быть, не год, а два придется восстанавливаться, а может быть, он восстановится быстро", - сказала она.

Супруга отметила, что путешественник вернется в Москву из Чили через несколько дней. "Лодка еще не пришвартовалась, примерно несколько дней он обязательно там пробудет, а потом вернется в Москву, где мы все его будем встречать. Пока у него бодрое настроение, он доволен результатом, сегодня утром позвонил и об этом сказал", - добавила она.

По словам Ирины Конюховой, в настоящее время лодка путешественника находится в трудных погодных условиях. "Если честно, то пока он не встанет ногой на землю, то я боюсь что-то говорить, потому что сейчас шторм", - подчеркнула она.

Одиночное кругосветное плавание

Федора Конюхова на весельной лодке "Акрос" началось 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин. В общей сложности маршрут составляет 27 тыс. км.

Лодка "Акрос" была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.