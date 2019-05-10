Путин поздравил Федора Конюхова, пересекшего южную часть Тихого океана на весельной лодке

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с завершением одиночного плавания через южную часть Тихого океана, которое стало первым этапом его кругосветной экспедиции. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Преодолев холод антарктических ветров и двенадцатибалльные штормы, вы прошли более десяти тысяч километров - от Новой Зеландии до Южной Америки. И впервые в истории сумели достичь Мыса Горн на весельной лодке. Ваше мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией восхищают миллионы людей во всем мире", - говорится в сообщении.

Президент также подчеркнул значение экспедиции Конюхова для воспитания молодежи, "которая интересуется историей географических открытий и стремится продолжить славные традиции русских мореплавателей и путешественников".

В пятницу Конюхов завершил первый этап нового кругосветного плавания. Маршрут от Новой Зеландии до Чили занял у путешественника 154 дня.

Новая кругосветка Конюхова

Одиночное кругосветное плавание Федора Конюхова на весельной лодке "Акрос" началось 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин. В общей сложности маршрут составляет 27 тыс. км.

Лодка "Акрос" была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту 9-метрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.