Прощание с Сергеем Доренко состоится 12 мая на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, в 11:00 на Троекуровском кладбище, сообщается в Telegram-канале радиостанции.

"Заставлял верить других в свое слово". Коллеги Доренко скорбят в связи с его смертью

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер в четверг вечером за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

"Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, в 11 часов утра на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.

Доренко работал в программе "Время" и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы", с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы "Подъем" на "Русской службе новостей". В 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва", был ведущим программы "Подъем".