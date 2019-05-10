Путин ознакомился с планами комплексного развития центра "Сириус" в Сочи

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел ряд объектов образовательного центра "Сириус" в Сочи и ознакомился с планами его комплексного развития.

Глава государства посетил "Сириус" перед участием в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который в пятницу пройдет в "Ледовом дворце". Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказали президенту о комплексном развитии центра.

Проекты новых корпусов центра "Школа" и "Спорт", которые планируется построить, Шмелева презентовала 15 февраля во время совместного посещения центра Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Шмелева тогда рассказала о планах преобразования "Сириуса" в образовательный кампус. Путин со своей стороны отметил, что есть еще больше 30 га, которые можно отдать под технопарк на базе "Сириуса".

Образовательный центр "Сириус" создан на базе олимпийской инфраструктуры. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

Ночная хоккейная лига - российская любительская спортивная организация, фактически любительский чемпионат страны по хоккею. Финальные соревнования чемпионата проходят в Сочи с 4 по 16 мая.