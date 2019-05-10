Первый канал покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.

"Заставлял верить других в свое слово". Коллеги Доренко скорбят в связи с его смертью

"11 мая в 10:05 в нашем эфире документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", - говорится в сообщении.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер в четверг вечером за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты. Доренко работал в программе "Время" и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы", с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы "Подъем" на "Русской службе новостей". В 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва".